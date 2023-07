Le PSG prépare son transfert, le vestiaire prend position

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

La saison dernière, le PSG n’a pas vécu une saison facile. Hugo Ekitike en est un peu le symbole, lui qui est arrivé il y a un an et qui n’a jamais réussi à s’imposer dans le collectif parisien. Très bon depuis le début de la préparation, l’attaquant français, qui n’est pas certain de rester, a reçu le soutien de Warren Zaïre-Emery.

Le mercato du PSG n’est pas encore fini dans le sens des arrivées… mais aussi des départs. Transféré à Paris cet été après une saison de prêt, Hugo Ekitike espère rebondir. Sa première année sous le maillot du PSG n’a pas été facile, lui qui a eu très peu de temps de jeu avec Christophe Galtier. Une saison délicate qui pourrait même lui coûter sa place au PSG dès cet été, un an seulement après son arrivée.

Ekitike n’est pas certain de rester

En effet, le PSG songerait à l’inclure dans l’opération avec l’Atalanta Bergame pour le transfert de Rasmus Hojlund. Pour l’instant, cette opération n’en est qu’au stade des pourparlers. Hugo Ekitike, lui, a déjà clamé son envie de rester au PSG. Double buteur ce vendredi contre le Cerezo Osaka, l’attaquant français marque des points auprès de Luis Enrique, le nouvel entraîneur parisien. Au sein du vestiaire, Ekitike peut aussi compter sur Warren Zaïre-Emery.

Surprise, une star de Deschamps au PSG pour 75M€ ? https://t.co/JnVC6sGCsc pic.twitter.com/SXfInxPSJL — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

«Je suis très content de jouer avec lui»