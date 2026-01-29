«Le PSG, on me l'a arraché» : Des années après, la pilule n'est toujours pas passée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors des mercato, de multiples rumeurs de transferts sont liées au Paris Saint-Germain. Et notamment depuis le rachat du club de la capitale par les Qataris au printemps 2011. Mais même avant ce changement de dimension, le PSG était vendeur pour bien des joueurs professionnels. Un grand nom de l'histoire contemporaine de la Premier League a dernièrement raconté avoir mal vécu sa signature avortée au Paris Saint-Germain.

En période de mercato, tout va très vite. Que ce soient les rumeurs qui fusent dans la presse d'un ou plusieurs joueurs ciblés par un club. Ou encore les négociations de transfert qui peuvent être particulièrement urgentes en raison de l'offre et de la demande. En 2004, un an après le départ de Ronaldinho pour le FC Barcelone, un joueur au fort potentiel aurait pu s'engager en faveur du Paris Saint-Germain, un transfert que le principal intéressé souhaitait, mais qui ne s'est pas matérialisé à son grand dam.

«Pour moi, le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, c'était déjà top» Par le biais d'une intervention début décembre dans l'émission Zack en Roue Libre, Yaya Touré a révélé au streamer Zack Nani être passé tout proche d'une signature au Paris Saint-Germain à l'été 2024. Mais pour des raisons purement économiques, le milieu de terrain champion d'Europe avec le FC Barcelone en 2009 n'a pas signé au PSG. « Je ne voulais pas aller là-bas, en Ukraine. C'est la vérité. Pour moi, le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, c'était déjà top. On me l'a arraché celui-là. Je m'en rappelle bien, je connais les détails de ce qui s'est passé parce que le PSG voulait payer en deux fois, quand le club ukrainien voulait payer en cash ».