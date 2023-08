Le PSG met 80M€ sur la table, il raconte son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La semaine dernière, le PSG officialisait le recrutement de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne, et le buteur portugais a disputé son premier match samedi soir contre Lorient en championnat. Il a livré les coulisses de son arrivée dans la capitale ainsi que les 80M€ correspondant au montant de son obligation d’achat.

Longtemps en quête d’un nouveau buteur ces dernières semaines, le PSG a enfin trouvé son bonheur en la personne de Gonçalo Ramos. L’international portugais de 22 ans est arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire en provenance du Benfica Lisbonne, pour un total de 80M€ (65M€ + 15M€ de bonus).

« Une bonne expérience »

Dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche, Gonçalo Ramos s’est confié sur ce choix de carrière et sa signature au PSG : « Si je suis anxieux après mon premier départ du Portugal dans ma carrière ? Je dirai plutôt que je suis curieux parce que tout est nouveau : des nouveaux coéquipiers, un nouvel entraineur, des nouvelles installations, et surtout une nouvelle ville. C'est la plus grande inconnue pour moi. J'étais uniquement habitué au Portugal et à Lisbonne et maintenant, je viens à Paris, qui n'a rien à voir. C'est une ville beaucoup plus grande, avec une logistique différente, mais je pense que ça va être une bonne expérience », indique Ramos.

L’homme qui valait 80M€