Le PSG lâche une nouvelle offre inattendue

La rédaction

Dans le marasme de cette fin de saison du PSG, les dirigeants s'attellent déjà à préparer la saison prochaine avec des éléments susceptibles de faire évoluer le club. Après la prolongation de Kylian Mbappé l'année dernière, Luis Campos, arrivé cet été, a déjà prolongé Marco Verratti et s'apprête à faire de même avec Marquinhos. Avec un contrat révolutionnaire.

Face à l'attitude de certains joueurs, le PSG a trouvé un moyen de motiver les plus paresseux. Finis les contrats où le salaire est fixe, quelques soient les performances du joueur. En clair, plus un joueur joue, plus il est payé.

Verratti inaugure un nouveau contrat...

Le Parisien évoquait ce nouveau type de contrat la semaine dernière au moment d'annoncer la prolongation de Marco Verratti. Le milieu italien, au club depuis 2012 avait prolongé son contrat fin 2022 jusqu'en juin 2026 avec un salaire indexé sur le nombre de matchs joués. Plus il joue, plus il gagne, moins il joue, moins il gagne. Un contrat censé pousser les joueurs à se dépasser et à mouiller le maillot du PSG pour remplir les objectifs.

...Marquinhos le suit