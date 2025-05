Le PSG lâche les «meilleurs du monde», c'est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Luis Campos, puis celle de Luis Enrique, le PSG a décidé de prendre un virage majeur dans son projet. Fini le recrutement de stars, désormais le club de la capitale mise sur de jeunes talents. Pour cela, plusieurs grands noms sont partis à l'image de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar. Un pari très risqué qui a fait douter Javier Pastore.

Depuis deux ans, le PSG a tourné la page avec son ancien projet en se séparant de plusieurs stars pour miser sur de jeunes talents. Dans cette optique, les Parisiens se sont séparés de Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti en 2023, avant le départ de Kylian Mbappé en 2024. Un pari payant, mais très risqué comme le rappelle Javier Pastore.

Pastore et le pari risqué du PSG « La vie d'un club est faite de changements, de virages, de départs et d'arrivées de joueurs. Là, ils ont misé sur des jeunes avec beaucoup de talent. À mes yeux, les meilleurs jeunes du foot actuel se trouvent au PSG et au Barça, sans aucun doute. Souvent, un changement de stratégie peut être compliqué à assimiler. Le virage était important et risqué, c'est vrai, parce que les meilleurs joueurs du monde sont partis en seulement deux ans. Mais le constat est là, les résultats sont excellents, le fait est que le changement a été positif. À eux de poursuivre dans cette voie », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre.