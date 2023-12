Le PSG lâche 350M€, c'est un fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à un match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Néanmoins, Christophe Dugarry n'est absolument pas convaincu par la prestation parisienne et fustige notamment le secteur offensif, pourtant renforcé drastiquement lors du précédent mercato estival

Le PSG a assuré l'essentiel. Deuxièmes de leur groupe de Ligue des champions, les Parisiens avaient l'opportunité de finir premiers en cas de victoire à Dortmund. Finalement, les hommes de Luis Enrique se sont contentés d'un match nul (1-1) à l'issue d'une rencontre largement dominée durant laquelle les attaquants du club de la capitale ont raté de nombreuses occasions. D'ailleurs, Christophe Dugarry ne manque pas de pousser un sérieux coup de gueule à ce sujet compte tenu du fait que le PSG a lâché près de 350M€ pour recruter Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sans oublier Kylian Mbappé recruté pour 180M€ en 2017.

«Le seul qui n’a pas été fébrile avait 17 ans»

« Je veux bien qu’on débatte sur le plus important, entre le résultat et la manière de jouer. On a le droit de ne pas être d’accord. Mais une fois qu’on a dit ça, comment on peut dire que le PSG a réussi son match quand on montre autant de fébrilité derrière et devant? Le seul qui n’a pas été fébrile avait 17 ans (Zaïre-Emery). Il y a des têtes et des pieds qui tremblent », lance le champion du monde 1998 au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«L’attaque coûte 350M€ et ils sont incapables de marquer»