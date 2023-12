Mercato : Le PSG provoque un problème après ce transfert

Pierrick Levallet

Le PSG a profité d'une bonne affaire avec le transfert d'Ousmane Dembélé. Le club de la capitale n'a eu que 50M€ à débourser pour le recruter cet été. Mais alors que l'ailier de 26 ans rayonne chez les Parisiens, le FC Barcelone regrette amèrement son départ. D'ailleurs, l'international français n'a pas vraiment pu être remplacé en Catalogne.

Ayant recruté une bonne dizaine de joueurs cet été, le PSG a notamment fait une bonne affaire avec Ousmane Dembélé. Le club de la capitale n’a eu besoin de débourser que 50M€ pour pouvoir s’attacher les services de l’international français, qui disposait d’une clause spéciale dans son contrat au FC Barcelone.

Ousmane Dembélé rayonne au PSG

Depuis, Ousmane Dembélé apporte énormément dans le jeu du PSG. Pas vraiment en réussite dans le dernier geste (un but et 6 passes décisives en 19 matchs), l’ailier de 26 ans fait néanmoins beaucoup de bien grâce à ses qualités de dribble et de vitesse. Son transfert au PSG a d’ailleurs laissé un grand vide au FC Barcelone.

Le FC Barcelone ne l'a pas remplacé