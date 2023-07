Le PSG en guerre avec Mbappé, une légende balance tout !

Thomas Bourseau

Refusant catégoriquement de prolonger son contrat, Kylian Mbappé est traîné sur la place publique par le PSG qui règle ses comptes avec son joueur à la vue de tous. Pour Luis Fernandez, le Paris Saint-Germain est « dans son droit ». Explications.

Kylian Mbappé n’ira pas en Arabie saoudite. Et ce, malgré une offre de transfert de 300M€ d’Al-Hilal et une offre salariale allant au mieux jusqu’à 700M€ pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Néanmoins, comme L’Équipe l’a révélé mercredi, Mbappé refuserait catégoriquement de discuter avec le club saoudien, le challenge de la Saudi Pro League n’étant pas un défi coché par le champion du monde tricolore en l’état.

«S’il souhaite rester au PSG, qu’il le dise. S’il souhaite partir, pareil»

Ces dernières heures, il a même été question d’un choix fort de la part du clan Kylian Mbappé envers le PSG : traîner le club en justice quant aux décisions drastiques du Paris Saint-Germain à venir concernant son temps de jeu la saison prochaine s’il continuait de refuser de prolonger son contrat comme souhaité par le comité de direction du PSG. Légende du Paris Saint-Germain, lui qui a été l’artisan phare du premier titre de champion de France du club, Luis Fernandez a vidé son sac en demandant que Mbappé se montre plus clair. « C’est difficile de commenter car je n’ai pas assez d’informations. On ne sait pas ce qui se fait dans les bureaux, les échanges entre les uns et les autres. Sur le garçon, le joueur qu’il est : on sait qu’il est exceptionnel. Son attitude, son comportement, ce n’est pas à moi de le juger. Il a effectivement à prendre une décision : rester ou partir. S’il souhaite rester au PSG, qu’il le dise. S’il souhaite partir, pareil ».

«Le PSG a le droit de vouloir se faire respecter»