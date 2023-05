Le PSG dégaine une offre inédite sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos n'a toujours pas réglé la question de son avenir. Une prolongation au PSG fait partie des options sérieuses, et le club de la capitale aurait même déjà dégainé une offre pour le défenseur espagnol. Une proposition peu commune.

Arrivé en 2021, Sergio Ramos sort d'une saison bien plus aboutie que la première. Le défenseur espagnol semble enfin avoir mis de côté ses pépins physiques et réalise une saison globalement convaincante. Néanmoins, son avenir reste encore incertain puisque son contrat s'achève le 30 juin prochain et qu'il n'a toujours pas prolongé au PSG.

L'offre du PSG pour Ramos est dévoilée

Selon les informations de MARCA , le PSG vient toutefois de dégainer une offre pour Sergio Ramos. Le club de la capitale aurait proposé à l'Espagnol de diviser son salaire par deux. Cependant, l'ancien capitaine du Real Madrid pourrait tout de même toucher des revenus similaires à ceux actuels puisque des bonus supplémentaires accompagnent cette offre. Des bonus liés aux performances individuelles du joueur, mais également à son nombre de matches ou encore aux résultats du PSG.

Sergio Ramos n'a pas encore répondu

Comment va réagir Sergio Ramos ? S'il souhaite rester en Europe dans un club compétitif, le défenseur espagnol n'aurait pas encore répondu à l'offre du PSG. En parallèle, l'Arabie Saoudite continue son forcing pour convaincre l'ancien capitaine du Real Madrid. Sans toutefois qu'une offre n'ait été dégainée jusque-là.