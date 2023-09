Le PSG boucle un transfert, il dénonce un scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Marco Verratti s'est engagé avec Al-Arabi pour environ 50M€, bonus compris. L'international italien rejoint donc le Qatar à seulement 31 ans, et ce transfert fait grandement parler à cause du lien entre le PSG et le Qatar. L'avocat Juan Branco, qui représentait la Liga lors de la plainte contre le club parisien pour le dénoncer le contrat de Kylian Mbappé, ne manque pas de s'offusquer.

Bien que le mercato ait fermé ses portes, le PSG continue à dégraisser son effectif. En effet, Marco Verratti, qui n'entrait plus dans les plans du club parisien, s'est engagé avec Al-Arabi au Qatar. Un transfert qui ne manque pas de susciter la polémique.

Verratti rejoint le Qatar

En effet, Al-Arabi a déboursé quasiment 50M€, bonus compris, pour recruter Marco Verratti. Jusque-là rien de choquant, sauf que plusieurs observateurs ne manquent pas de souligner le lien entre le Qatar et le PSG. Bien qu'Al-Arabi ne soit pas possédé par QSI, certains estiment que ce transfert a été facilité par le fait que le PSG soit la propriété du fonds qataris. C'est le cas de Juan Branco.

La "vente" de Verratti par le PSG à un club qatarien n'est qu'une énième opération de maquillage comptable.Le fair play financier est la plus vaste blague que l'UEFA ait engendré.L'acceptation et la normalisation de la corruption dans le football européen atteignent des… — Juan Branco ✊ (@anatolium) September 13, 2023

«Le fair play financier est la plus vaste blague que l'UEFA ait engendré»