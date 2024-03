Le PSG boucle un transfert de rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG n’a pas hésité à débourser 20M€ pour recruter Lucas Beraldo qui a débarqué en provenance de Sao Paulo. Et le défenseur vient d’être sélectionné pour la première fois avec le Brésil. Interrogé à ce sujet, Lucas Beraldo ne cache pas qu’il réalise un nouveau rêve après son transfert au PSG.

Beraldo vit un rêve au PSG

« Je tiens tout d’abord à remercier le sélectionneur Dorival et son staff de me donner cette opportunité, et Dieu pour tout ce que je suis en train de vivre ici », explique le défenseur central au micro de PSG TV avant de poursuivre.

«Je ne pensais pas que tous ces rêves se réaliseraient aussi rapidement»