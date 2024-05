Le PSG boucle un transfert à 20M€, c'est déjà la panique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d'hiver, le PSG s'est tourné vers le Brésil pour se renforcer en recrutant Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Ce dernier n'a toutefois pas débarqué tout de suite à Paris puisqu'il a été prêté dans la foulée de sa signature au Corinthians. Mais alors qu'il devait reprendre début avril, le milieu de terrain brésilien n'a toujours pas joué.

Après un été hyper actif, le PSG avait basé son recrutement hivernal sur l'arrivée de jeunes joueurs prometteurs et s'est notamment tourné vers le Brésil. C'est ainsi que Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo ont signé. Le second cité a toutefois été prêté dans la foulée à son club, le Corinthians, à cause d'une blessure au pied nécessitant une intervention chirurgicale.

Le PSG prépare un nouveau maillot inédit ! https://t.co/HtZMc9VrzA pic.twitter.com/81kLGhqWAl — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Moscardo ne joue toujours pas...

Une opération réussie qui devait permettre à Gabriel Moscardo de rejouer vers le début du mois d'avril. Le 12 avril dernier, le milieu de terrain ne figurait toutefois pas sur la liste des 35 joueurs retenus pour disputer le championnat. Le Corinthians a toujours jusqu'au 9 septembre pour continuer à inscrire des joueurs. Mais Gabriel Moscardo ne joue toujours pas.

Un début d'inquiétude au PSG ?