Le PSG boucle un gros transfert, le vestiaire s’emballe

Le PSG a démarré fort son mercato estival en officialisant six premières recrues. Parmi elles, Manuel Ugarte, arrivé en provenance du Sporting CP pour 60M€, soit le montant de sa clause libératoire. L’international uruguayen est forcément attendu par les supporters au vu d’un tel investissement, et en interne, ses débuts seraient déjà validés.

A 22 ans, il est, pour l’heure, la plus grosse recrue du PSG dans ce mercato estival. L’international uruguayen s’est engagé pour cinq saisons en faveur de la formation parisienne, qui a déboursé les 60M€ de sa clause libératoire pour l’arracher au Sporting CP. Un joueur méconnu en France qui renforce la curiosité des observateurs à son égard. En interne, Manuel Ugarte aurait en tout cas déjà charmé ses coéquipiers.



« Il est très dur à l’entraînement

Présent dans l ’After Foot mercredi soir, Fabrice Hawkins s’est prononcé sur les premiers pas de Manuel Ugarte au sein du PSG. « Il est très dur à l’entraînement , a noté le journaliste de RMC. Il s’impose, il donne plutôt une bonne impression à ses coéquipiers. »

Des premiers pas validés pour Ugarte