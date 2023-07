Le PSG annonce un transfert qui fait polémique

Thibault Morlain

Samedi soir, le PSG officialisait l’arrivée de sa 4ème recrue de l’été en la personne de Kang-in Lee. Et voilà qu’il n’aura fallu attendre que quelques heures pour assister à la 5ème officialisation du club de la capitale. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et donc Kang-in Lee, c’est donc Lucas Hernandez qui a paraphé son contrat au PSG. Le champion du monde débarque ainsi du Bayern Munich, lui qui a été précédé d’une certaine polémique.

Le PSG ne chôme clairement pas en ce début de mercato estival. Depuis quelques semaines maintenant, il était annoncé que le club de la capitale avait réglé les arrivées de 6 renforts déjà. Toutefois, à Paris, on attendait d’officialiser la nomination de Luis Enrique à la place de Christophe Galtier comme entraîneur pour annoncer les recrues. L’Espagnol étant maintenant en place, le PSG n’a alors pas tardé pour officialiser ses premiers transferts estivaux. Ainsi, jusqu’à présent, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-in Lee ont paraphé leur contrat avec les champions de France. Et voilà qu’il faut désormais ajouter… Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez est enfin au PSG !

Malgré Milan Skriniar, le PSG espérait encore se renforcer en charnière centrale pour venir épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe. C’est donc désormais chose faite avec l’arrivée de Lucas Hernandez, qui a paraphé un contrat de 5 ans ce dimanche 9 juillet. Sacré champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, le défenseur, capable également d’évoluer dans le couloir gauche, débarque ainsi du Bayern Munich. Précédemment, il était expliqué que Lucas Hernandez voulait absolument jouer avec le PSG, ça va bel et bien être le cas pour le néo-Parisien, dont le prix tournerait aux alentours de 45M€.

Attention à la polémique