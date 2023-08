Le PSG annonce «la fin» pour une superstar !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar ne devrait pas faire partie du groupe de Luis Enrique la saison prochaine. Le joueur brésilien a été reçu par ses dirigeants ce mercredi et s'est vu signifier qu'il ne rentrait plus dans les plans du club parisien. Selon une source proche du PSG, l'histoire semble toucher à sa fin.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar réfléchissait, depuis plusieurs jours, sur la trajectoire à donner à sa carrière. Très marqué par le comportement de certains supporters parisiens, l'international brésilien aurait ouvert les yeux sur sa situation, suite à plusieurs discussions avec son entourage. Alors lorsque le PSG lui a annoncé ce mercredi qu'il ne comptait plus sur lui, Neymar a du accueillir cette nouvelle positivement.

PSG : Un transfert surprise pour Kylian Mbappé ? https://t.co/bFvmQ40Zg1 pic.twitter.com/kRyl9ozxmx — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Le PSG lâche une grande annonce à Neymar

Les deux parties seraient d'accord pour mettre fin à l'aventure cet été. Luis Campos et Luis Enrique ont annoncé à Neymar qu'il ne rentrait plus dans les plans du PSG et a été invité à trouver une nouvelle équipe.

« Ça ressemble à la fin de l'histoire »