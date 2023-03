Le PSG annonce déjà du lourd pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival du PSG s’annonce d’ores et déjà agité étant donné que le club de la capitale vit actuellement une nouvelle saison très décevante sur le plan européen. Et Nasser Al-Khelaïfi, le président, affiche une grande sérénité pour les transferts à venir au PSG et l’avenir de ses jeunes cracks.

En plus de l’arrivée déjà actée de Milan Skriniar qui arrive en fin de contrat avec l’Inter Milan, le PSG place que jamais ses pions en vue du prochain mercato estival : Victor Osimhen (Naples), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach)… Luis Campos a dressé une short-list XXL pour renforcer le PSG.

«C’est un grand attaquant» : Le PSG prépare du lourd sur le mercato https://t.co/lLH8psPZJ5 pic.twitter.com/WKlaAZoYmr — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

« Je ne suis pas inquiet »

Et dans un entretien accordé au quotidien MARCA, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a annoncé la couleur pour le mercato : « Nous verrons cet été ce dont nous avons besoin pour équilibrer l'effectif. Je ne suis pas du tout inquiet pour la période de transferts », assure le patron du PSG, qui semble donc serein malgré la nouvelle désillusion vécue cette saison en Ligue des Champions et un recrutement largement pointé du doigt.

Les cracks du PSG ont convaincu