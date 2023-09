Le PSG a raté sa chance pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG s'est massivement renforcé dans le secteur offensif. Il faut dire qu'après les départs de Lionel Messi et Neymar, la priorité du club de la capitale était de trouver un avant-centre pour épauler Kylian Mbappé. Ainsi, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont débarqué à Paris, mais avant cela, Dusan Vlahovic était cité dans le viseur du PSG. Et visiblement, la Juventus n'aurait pas dit non à un transfert.

Durant le mercato estival, la priorité du PSG a toujours été de renforcer son secteur offensif, notamment en recrutant un nouveau numéro 9, ce qui n'avait pas été le cas en 2022. Et cette fois-ci, la mission est réussie puisque le PSG a obtenu le prêt, avec une option d'achat quasiment obligatoire, de Gonçalo Ramos, tout en bouclant le transfert de Randal Kolo Muani, un profil plus polyvalent.

Vlahovic convoité par le PSG cet été ?

Mais avant de boucler ces deux opérations, le PSG a multiplié les pistes et le nom de Dusan Vlahovic a notamment circulé. Cependant, l'attaquant serbe est finalement resté à la Juventus qui ne fermait pourtant la porte à un transfert comme le révèle Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Vieille Dame.

La Juventus avait ouvert la porte