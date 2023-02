Le PSG a eu tout faux, le Qatar prépare un grand retour

Thomas Bourseau

En août 2020 lors du Final 8 de Lisbonne, le PSG atteignait la finale de la Ligue des champions sous la houlette de Thomas. Chose qui n’a plus eu lieu depuis son licenciement. Et alors que le PSG commence à être frustré par Christophe Galtier, un retour de Tuchel est évoqué.

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, le PSG prenait une grande décision. Le président Nasser Al-Khelaïfi et le désormais ex-directeur sportif Leonardo faisaient le choix de licencier Thomas Tuchel alors qu’il était parvenu à hisser le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions en août de la même année. De par cette décision, QSI licenciait le coach qui lui avait permis de frôler le Graal tant attendu par les propriétaires qataris.

Sans Tuchel, le PSG n’y arrive pas mieux en C1

Finalement, Thomas Tuchel s’en est allé remporter la Ligue des champions avec Chelsea au printemps 2021 lorsque le PSG s’est une nouvelle fois cassé les dents en C1 avec Mauricio Pochettino et peine à être dominant avec Christophe Galtier cette saison. Les résultats du PSG de ces dernières semaines sembleraient avoir considérablement fragilisée la position de Christophe Galtier sur le banc de touche. De quoi donner des idées au Qatar.

Le PSG frustré par Galtier, une approche imminente auprès de Tuchel ?