Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble désormais se préciser en raison de son refus d’activer sa prolongation de contrat, le PSG sonde plus que jamais le marché des attaquants. Et il semblerait qu’une star de Premier League figure désormais sur la short-list de Luis Campos pour tirer un trait sur Mbappé.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant français a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’activerait l’année supplémentaire en option dans son contrat, et sera donc en capacité de partir libre à l’été 2024. Un scénario que refuse catégoriquement la direction du PSG, qui envisage donc, si l’on en croit les dernières tendances, de vendre Mbappé dès cet été.

C'est confirmé, Mbappé veut quitter le PSG pour un autre club ! https://t.co/qtXtjqB2tG pic.twitter.com/7B7aeWXTxA — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Sancho ciblé par le PSG

D’ailleurs, comme l’a révélé CBS Sports, le PSG lorgnerait désormais sur Jadon Sancho (23 ans), l’attaquant anglais de Manchester United, sous contrat jusqu’en juin 2026. Rapide, vif, le joueur des Red Devils présente des caractéristiques similaires à celles de Mbappé, ce qui pourrait donc faire l’affaire si le PSG parvient à vendre l’attaquant français cet été. Mais cette mission s’annonce compliquée…

Mbappé refuse de partir