Amadou Diawara

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique, Nordi Mukiele a changé de club. En effet, le PSG a officialisé le transfert du défenseur de 27 ans vers Sunderland. Alors que Nordi Mukiele a paraphé un bail de quatre saisons chez les Black Cats, Kristjaan Speakman s'est réjoui.

Après avoir passé trois saisons au PSG (deux si on compte son prêt au Bayer), Nordi Mukiele a pris le large. Alors que Luis Enrique ne voulait plus de lui, l'international français (1 sélection) a migré vers l'Angleterre. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé le départ de Nordi Mukiele, qui a paraphé un bail de quatre saisons avec Sunderland.

«Nordi possède des qualités athlétiques rares» Dans un entretien publié sur le site officiel de Sunderland, Nordi Mukiele s'est prononcé sur son départ du PSG. « C'est un nouveau défi et je suis heureux d'être ici. J'ai vu l'ambiance du stade, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les supporters sont très importants dans le football, et surtout à Sunderland. Je suis venu ici pour me battre pour eux. Je vois de bons joueurs et je constate leur qualité, donc je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien ensemble – et quand je dis ensemble, je parle des joueurs, des supporters et de la ville. Nous aurons besoin de tout le monde cette saison », a confié le défenseur de 27 ans.