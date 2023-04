Le prochain gros transfert du RC Lens est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore auteur d'une magnifique saison en Ligue 1, le RC Lens peut toujours rêver au titre compte tenu de l'irrégularité de l'OM et de la crise au PSG. Le revers de la médaille est que les joueurs lensois sont très convoités sur le marché. A l'image de Kevin Danso qui serait très convoité sur le mercato.

Depuis son retour en Ligue 1, le RC Lens ne cesse d'impressionner. Septièmes deux fois de suite, les Sang et Or peuvent viser encore plus haut cette saison. Et pour cause, à neuf journées de la fin de la saison, les Lensois pointent à six longueurs du PSG, leader, et peuvent donc rêver du titre. Une qualification en Ligue des champions semble également bien partie. Et cela va pousser certains clubs à taper à la porte de la direction du RC Lens lors du mercato.

RC Lens : Il réclame le transfert d’une star du Real Madrid https://t.co/uqzIdFrq3q pic.twitter.com/3vcRsK0Kv1 — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Danso suivi par les plus grands clubs européens ?

Et c'est notamment le cas de Kevin Danso. Titulaire indiscutable, le défenseur autrichien a disputé l'intégralité des 29 journées de Ligue 1. Et ses prestations ne passent pas inaperçues puisque selon les informations de Fabrizio Romano, des grands clubs anglais, espagnols et italiens sont intéressés par Kevin Danso, recruté par le RC Lens en 2021 pour 5,5M€.

Un nouveau gros transfert pour le RC Lens

Le RC Lens peut donc rêver à un beau transfert cet été après avoir réalisé les deux plus grosses ventes de son histoire avec Loïc Badé qui a rejoint Rennes en 2021 pour 17M€ puis Cheick Doucouré transféré à Crystal Palace l'été dernier contre un chèque de 22M€. Reste désormais à savoir si Kevin Danso fera mieux.