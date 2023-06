Le patron du PSG en rêve pour oublier Messi, c’est terminé

Thomas Bourseau

Mohamed Salah serait un profil idéal pour Nasser Al-Khelaïfi dans le cadre de la succession de Lionel Messi. Néanmoins, et malgré une rencontre, l’opération serait déjà un échec. Explications.

Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG depuis la fin du championnat. Et ce, bien qu’il ait été question pendant de longues semaines cette saison d’une éventuelle prolongation de son contrat. Finalement, Messi s’en est allé libre pour l’Inter Miami en avouant pour Mundo Deportivo ne pas avoir été heureux à Paris pendant ses deux saisons au sein du club de la capitale.

Al-Khelaïfi a rencontré Salah

Sports Zone soulignait dernièrement que Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Mohamed Salah au Maroc lors d’un dîner. Et d’ailleurs, le président du PSG travaillerait sur la succession de Lionel Messi depuis le Mondial. Salah serait perçu comme une bonne pioche par le patron du Paris Saint-Germain, mais cela ne devrait rien donner.

Aucun transfert de prévu