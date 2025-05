Le «meilleur joueur du monde» signe au PSG, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, le PSG réalisait un mercato sensationnel sur le papier notamment marqué par la signature de Lionel Messi. En fin de contrat au FC Barcelone, La Pulga avait été poussée au départ et le PSG était le seul club en mesure de le recruter. Mais alors que le bilan global est négatif, Javier Pastore monte au créneau pour son compatriote.

L'été 2021 fut particulièrement mouvementé du côté du PSG qui a bouclé un énorme recrutement avec les arrivées d'Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi. Mais alors que le passage de La Pulga à Paris n'est pas resté dans les annales, Javier Pastore monte au créneau pour celui qui était alors considéré comme le meilleur joueur du monde.

Pastore défend Messi « Ce sont plus les médias qui parlent d'échec. Je ne pense pas que ce soit l'avis des gens du club ou des supporters. Leo a eu des stats incroyables à Paris (22 buts et 30 passes décisives en deux saisons de Ligue 1). Le club a eu l'opportunité de recruter le meilleur joueur du monde. Je ne vois pas un échec là-dedans, bien au contraire. La L1 et la France ont salué son arrivée. De son côté, Leo vivait alors sa première expérience en dehors de sa "maison" (Barcelone), si je puis dire », rappelle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.