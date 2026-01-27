«Le lieu parfait pour moi», l’OM reçoit sa réponse pour son «projet Simeone» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur en décembre 2011, cela fait maintenant plus de 14 ans que Diego Simeone est sur le banc de l’Atlético Madrid. Une longévité qui donne des idées à l’OM. Comme l’a récemment confié Pablo Longoria, le président du club aimerait bien faire de même à Marseille et a reçu une réponse en ce sens.

Dans un entretien accordé au Telegraph, Pablo Longoria a dévoilé son grand projet : faire de Roberto De Zerbi le Diego Simeone de l’OM. Sur le banc de l’Atlético Madrid depuis décembre 2011, la longévité du technicien argentin inspire le président de l’Olympique de Marseille, qui aimerait faire de même avec son entraîneur actuel.

« J'aimerais que Roberto soit comme Simeone à l'Atlético » « Bien sûr. Je serais plus qu'heureux si Roberto restait pour une longue période. J'aimerais que Roberto soit comme Simeone à l'Atlético », a déclaré Pablo Longoria. « C'est une grande synergie. En tant que fan, on veut toujours gagner. Mais on veut voir gagner les personnes qui nous représentent. Et je pense que Roberto représente les gens d'ici. » Le président de l’OM a également évoqué les intérêts d’autres clubs pour Roberto De Zerbi, lié récemment à Manchester United.

« Il est normal que les grands clubs tentent de recruter Roberto » « Il est normal que les grands clubs tentent de recruter Roberto. Parce que quand on a l'un des meilleurs, il faut s'attendre à ce que les grands clubs viennent, parce que c'est Roberto. En même temps, je dois jouer ma carte, partager le même enthousiasme pour l'avenir », a expliqué Pablo Longoria. « Il s'agit d'aligner toutes les motivations personnelles qui ne sont pas d'ordre financier. Il s'agit de voir les possibilités qui nous réunissent et de voir le grand potentiel de ce club. C'est le message le plus puissant. C'est le meilleur argument pour faire un long chemin ensemble. »