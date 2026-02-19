Un joueur du PSG frappé au visage, son agresseur prend la parole : «Chacun a tracé sa route»

Amadou Diawara

Le 16 aout 2014, cet ancien joueur de Ligue 1 avait pété les plombs. Lors d'un choc face au PSG, ce dernier avait asséné un coup de tête à l'un de ses adversaires. Ayant fracturé le nez de sa victime, le retraité avait écopé de six mois de suspension. Interrogé sur son agression, il a avoué qu'il ne regrettait pas son geste.

Un scène d'une rare violence a eu lieu le 16 aout 2014. En marge d'un choc entre le PSG et Bastia, un joueur parisien a été victime d'un violent coup de tête de la part d'un adversaire, et ce, dans les couloirs du Parc des Princes. Cet incident ayant été filmé par les caméras de surveillance de l'enceinte francilienne.

«Je ne regrette pas mon geste» Pour son agression envers Thiago Motta, qui a eu le nez fracturé, Brandao a été puni. Suspendu à titre conservatoire le 21 août, l'ancien buteur de Bastia n'a pu reprendre la compétition que le 22 février. En effet, la LFP l'a sanctionné pour une durée de six mois ferme à l'issue de son audition. De surcroit, Brandao a écopé d'une peine de cinq mois de prison avec sursis et de 20 000€ d'amende, et ce, en appel. Une sanction infligée par le tribunal correctionnel de Paris.