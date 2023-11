Le FC Nantes s’en débarrasse, il enrage encore

Thibault Morlain

Aujourd’hui au Havre, Abdoulaye Touré s’apprête à retrouver le FC Nantes lors de cette journée de Ligue 1. Ancien joueur des Canaris, le milieu de terrain était parti par la petite porte en 2021. Un départ que Touré n’a d’ailleurs toujours pas vraiment digéré et avant d’affronter Nantes, le joueur du HAC a expliqué qu’il avait encore tout cela en travers de la gorge.

La Ligue 1 a repris ses droits ce week-end et ce dimanche, on aura notamment le droit à une rencontre entre le FC Nantes et Le Havre. Un match qui sera particulier pour Abdoulaye Touré. Aujourd’hui du côté du HAC, le milieu de terrain de 29 ans a passé de longues saisons du côté des Canaris, où il a été formé. Touré sera finalement parti en 2021, mais son départ s’est réalisé sur fond de grosses tensions.



Un joueur du FC Nantes confirme pour son transfert https://t.co/tkzhBavXPy pic.twitter.com/hLQG6jJbyq — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Mon départ, je l’ai encore à travers de la gorge »

A l’aube de retrouver le FC Nantes, Abdoulaye Touré est revenu sur son départ des bords de la Loire. Il a alors balancé dans un entretien pour Ouest France : « Mon départ, je l’ai encore à travers de la gorge. Je ne pense pas avoir mérité cette fin-là. C’est le foot en général. J’ai été sorti du groupe et renvoyé en réserve, c’est ce qui a été le plus difficile ».

« J’aurai pu faire des grèves pour forcer la porte »