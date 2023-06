L’ASSE reçoit un énorme message, un transfert prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Everton, Niels Nkounkou réalise une magnifique seconde partie de saison, au point d’avoir été nommé parmi les cinq joueurs prétendant au Trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 2. Dans ces conditions, l’ASSE devrait lever son option d’achat estimée à 2M€, mais qu’en sera-t-il en suite ? L’ancien joueur de l’OM envoie un message encourageant.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a réussi inverser la tendance en assurant finalement son maintien de façon tranquille. C'est notamment du à un mercato d'hiver très actif qui a vu arriver de nombreux joueurs dont Niels Nkounkou, prêté par Everton. Impressionnant depuis son arrivée, le joueur formé à l'OM devrait voir son option d'achat être levée. Les Verts débourseront 2M€, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il restera à l'ASSE cet été. Niels Nkounkou s'est ainsi prononcé sur son avenir.

Nkounkou veut de la stabilité

« J'ai envie de plein de choses pour mon avenir. D'une stabilité pour commencer, parce que j'ai beaucoup bougé. On verra après ce que je pourrai avoir en plus. Jouer en première division d'un grand championnat, c'est l'ambition de toujours. On va voir comment les discussions vont se passer. On en parlera tranquillement en fin de saison », confie le joueur de l’ASSE au micro de France Bleu , avant d’en rajouter une couche.

«Rester à Saint-Étienne, cela peut être une très bonne solution aussi»