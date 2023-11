L’ASSE reçoit un appel du pied inattendu sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Joueur de l'ASSE jusqu'en 2014, Idriss Saadi avait quitté son club formateur pour s'engager à Clermont. Désormais à Andrézieux en National 2, l'attaquant qui a disputé 25 matches en professionnel avec le club du Forez continue de suivre avec attention l'évolution des Verts. A tel point qu'il se verrait bien revenir à l'ASSE et lance un appel du pied à Laurent Batlles.

«Si Laurent Batlles m'appelle, j'y vais sans hésiter»

« Je prends du plaisir à Andrézieux en retrouvant du temps de jeu. Après, je suis joueur de foot professionnel et si je peux revenir dans le monde professionnel, je le ferai. Si Laurent Batlles m'appelle, j'y vais sans hésiter. C'est très difficile de dire non à l'ASSE. Ce serait insensé de ma part de refuser, mais je ne pense pas que l'occasion va se présenter », lance l’ex-attaquant de l’ASSE lors d’un live sur Instagram , avant d’en rajouter une couche.

«On avait même discuté l'été dernier»