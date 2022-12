L'ASSE annonce du très lourd pour cet hiver

Arthur Montagne

Après avoir recruté Gaëtan Charbonnier, l'ASSE s'apprête à enregistrer le renfort de Denis Appiah en provenance du FC Nantes. Les Verts ont donc parfaitement lancé leur mercato d'hiver, mais c'est encore loin d'être terminé puisque Jean-François Soucasse, président exécutif du club du Forez, annonce que l'ASSE compte bien frapper fort en janvier.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE espère profiter du mercato d'hiver afin de se relancer et réaliser une bien meilleure seconde partie de saison. Et c'est déjà bien parti puisque Gaëtan Charbonnier a déjà été recruté tandis que Denis Appiah devrait suivre. Interrogé sur la situation des Verts, le président exécutif du club du Forez, Jean-François Soucasse annonce d'ailleurs la couleur.

«Ce n'est pas une incantation mais un engagement»

« Les joueurs sont partis en vacances en se disant que cela ne pouvait pas continuer comme cela. Qu'il fallait s'y mettre. Cette trêve est arrivée au bon moment. Pour tous. On a pu poser les choses et retrouver de la clarté (...) On repart avec de l'enthousiasme. La deuxième partie de saison va être proactive, productive. On va retrouver le fil. Ce n'est pas de la méthode Coué. Cela n'enlève rien aux erreurs commises. On a tiré les conséquences de ce qu'on a vécu. On veut tous écrire une nouvelle page. Je le dis : on a un petit goût de revanche. Collectivement et individuellement. Ce n'est pas une incantation mais un engagement », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'évoquer le mercato.

Soucasse annonce du mouvement