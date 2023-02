L’Arabie Saoudite veut jouer un sale tour au Qatar, le PSG va rater un joli coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à Sunderland l’été dernier, Édouard Michut avait connu des débuts compliqués avec le club anglais. Mais en 2023, cela va beaucoup mieux pour le milieu de terrain formé au PSG, à tel point que son option d’achat pourrait être levée… et dans la foulée, Newcastle pourrait le recruter dans la foulée.

L‘été dernier, conscient qu’il ne parviendrait pas à imposer au PSG, Édouard Michut a rejoint Sunderland sous la forme d’un prêt. Et alors que ses débuts en Angleterre n’avaient pas été une réussite, Matty Hewitt, journaliste pour The Chronicle , explique que cela va beaucoup mieux au point que Sunderland envisage de lever son option d’achat estimée à 5M€ et que Newcastle pourrait le récupérer dans la foulée.



Sunderland prêt à conserver Michut ?

« Je pense que cela dépend encore du championnat dans lequel Sunderland se trouvera la saison prochaine et si Michut évite toute blessure d'ici juin aussi. Il commence à être régulièrement performant sur le terrain, mais il a besoin de temps de jeu. Si Sunderland n'est pas promu en Premier League, dépenser 5 millions sur un joueur qui a deux mois de bon football dans les jambes représente toujours un risque, mais ce n'est que mon opinion ! Sunderland met un point d'honneur à recruter de jeunes talents et Michut commence à en être un, s'il continue sur cette trajectoire, il pourrait bien être transféré définitivement cet été. Le club n'a cependant pas révélé si cette clause est une obligation ou une option », explique le journaliste anglais pour CulturePSG avant d’évoquer les clubs intéressés par Édouard Michut.

Newcastle s’immisce