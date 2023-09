Lâchée par le PSG, une star est déjà en plein calvaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un long communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le groupe d'Ultras du Séville FC, Biris Norte, rejette fermement la signature de Sergio Ramos. L'ancien défenseur du PSG n'est plus le bienvenu dans son club formateur où son départ pour le Real Madrid en 2005 ne semble toujours pas avoir été digéré.

Après de longues semaines à trouver un nouveau club, Sergio Ramos a finalement rebondi au Séville FC malgré les sollicitations venues d'Arabie Saoudite ou de MLS. L'histoire est belle pour l'ancien défenseur du PSG qui retrouve ainsi son club formateur 18 ans après l'avoir quitté. Cependant, les fans du club andalou ne semblent pas tout a fait sur la même longueur d'ondes et n'ont pas digéré son transfert vers le Real Madrid alors qu'il n'avait que 19 ans. Par le biais d'un communiqué, le groupe d'Ultras du Séville FC, Biris Norte, rejette donc catégoriquement la signature de Sergio Ramos.

COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/r2Pbblvrlf — Biris Norte (@birisoficial) September 5, 2023

«Nous voulons exprimer notre rejet de ceux qui ont proposé cette signature»

« En tant que groupe ultra du Séville FC depuis près de 50 ans, nous voulons exprimer notre rejet de ceux qui ont proposé cette signature. Nous ne sommes pas motivés par la haine ou le ressentiment, mais par l'amour et la fierté pour notre club, son histoire et ses supporters. Nous pensons que la simple proposition de cette signature est déjà un manque de respect pour les valeurs qui ont fait notre grandeur, pour les symboles et les légendes qui ont défendu notre blason, et pour les milliers de Sévillans qui ont souffert du mépris de ce joueur dans le passé. Nous pensons que cette signature sert davantage les intérêts de certains dirigeants qui ne comprennent pas ce qui fait la grandeur du Séville FC et qui ne s'intéressent qu'à leurs intérêts personnels et/ou économiques. Nous ne sommes pas comme eux et nous serons toujours du côté du Séville FC , mais pas de ceux qui le ternissent avec leurs décisions. Nous pensons que les supporters de Séville doivent avoir de la mémoire et de la fierté, analyser la situation et tirer leurs propres conclusions. En tant que groupe, nous sommes très clairs à ce sujet et, bien que nous sachions que nous sommes de moins en moins nombreux à faire passer nos valeurs avant l'aspect économique, c'est quelque chose qui, pour le Biris Norte, n'est pas négociable », peut-on lire dans un premier temps.

«N'oublions pas que le Séville FC, c'est nous»