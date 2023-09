Lâché par le PSG, il peut tout perdre

Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain depuis plus de dix ans, Marco Verratti a décidé de refermer le chapitre européen pour se lancer un nouveau défi du côté du Qatar, avec Al Arabi. Le milieu de terrain, qui ne rentrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, va faire un pas important à seulement 30 ans… alors qu’il semblait avoir encore quelques années au plus haut niveau devant lui.

On était habitués à voir les joueurs majeurs quitter l’Europe à un âge avancé, avec des carrière souvent sur le déclin. Cet été, un grand nombre de star plus jeunes ont pourtant décidé de tenter le défi en Arabie Saoudite, avec notamment le tout jeune prodige espagnol Gabri Veiga.

Verratti n’avait plus sa place au PSG

Marco Verratti aurait lui décidé de s’installer au Qatar, alors qu’il n’a que 30 ans. Son transfert serait imminent et il devrait s’engager en faveur d’Al Arabi dans le cadre d’un transfert à 50M€. Il faut dire que l’Italien avait peu de choix, puisqu’il était clairement poussé vers la sortie au PSG, club qu’il avait rejoint en 2012 après un titre de champion de Serie B avec Pescara.

Spalletti ne compterait plus sur lui