La nouvelle star du PSG interpelle Luis Enrique

Après la fin de son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio a finalement opté pour une signature libre au PSG où il retrouve Luis Enrique, son ancien sélectionneur national. Et l’attaquant ibérique, qui entend bien s’imposer comme un titulaire en puissance au PSG, fait passer un message clair à son entraîneur.

Le 6 juillet dernier, le PSG officialisait le recrutement de Marco Asensio (27 ans), qui débarque dans la capitale libre après être arrivé en fin de contrat avec le Real Madrid. L’attaquant espagnol, qui s’est engagé jusqu’en 2026, retrouve donc Luis Enrique au sein du PSG.

« On se connaît depuis longtemps »

Interrogé par RMC Sport, Marco Asensio se livre sur sa relation un peu spéciale avec l’ancien sélectionneur de l’Espagne : « Nous étions ensemble au Mondial. On se connait depuis longtemps et c’est une relation très bonne. Comme avec tous les joueurs. Alors on espère que nous nous en sortirons bien, qu’on fera des choses significatives et qu’on fera des belles choses ici », confie la nouvelle recrue du PSG.

Asensio évoque ses préférences