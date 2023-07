À peine arrivé, il déballe tout sur le projet QSI !

Baptiste Berkowicz

Le PSG a déjà enregistré l'arrivée de sept nouveaux joueurs lors de ce mercato estival. Marco Asensio fait partie des nouvelles recrues et a livré un entretien à RMC Sport en marge de la tournée du club de la capitale au Japon. Dans celui-ci, l'attaquant espagnol a évoqué le projet parisien dans sa globalité.

Après une nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions, le PSG voit son projet sportif patiner. Les dirigeants parisiens, par l'intermédiaire de Nasser Al-Khelaïfi, ont dressé un bilan à l'heure de l'intersaison. Leur nouvelle recrue Marco Asensio a évoqué sans détour le projet parisien en l'état actuel des choses.

«Je crois que le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Ligue des Champions»

Dans un entretien accordé à RMC Sport , l'attaquant espagnol a été questionné sur les ambitions parisiennes : Vous avez remporté trois Ligues des Champions: qu’est-ce qu’il manque à Paris pour y arriver ? « Je crois qu’il ne manque rien. On a tout pour y arriver. La vérité c’est que c’est un trophée très difficile à gagner. Il faut parfois un concours de circonstance. Mais les joueurs sont là, nous avons le bon projet. En fait, c’est difficile, mais je crois que le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Champion’s League, et cette année on va essayer de le faire ».

«Je suis sûr qu'on va vivre de grandes choses»