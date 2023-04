La mèche est vendue pour une star de l’OM, sa retraite est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Stop ou encore ? Dimitri Payet est face à un dilemme de taille. Lié à l'OM jusqu'en 2024, le joueur de 35 ans aimerait honorer son contrat, mais sa situation sportive pourrait l'obliger à se retirer des terrains dès la fin de la saison. Il pourrait alors entamer sa reconversion au sein du club marseillais.

Le calvaire continue pour Dimitri Payet. Homme fort de l'OM la saison dernière, l'international français a perdu de sa superbe ces derniers mois. Arrivé l'été dernier sur le banc, Igor Tudor estime que le joueur ne possède pas le profil adéquat pour s'intégrer à son système offensif. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , l'entraîneur de l'OM s'était presque désolé de cette situation.

Tudor avait justifié sa mise à l'écart

« Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois » avait confié Igor Tudor au quotidien sportif.

L'hypothèse d'un départ écarté

Malgré cette situation, Payet garderait une attitude exemplaire en interne. Pourtant, de nombreuses questions trottent dans sa tête. Faut-il continuer la saison prochaine si la situation persiste ? Une chose est sûre, il devrait terminer sa carrière à l'OM. Selon L'Equipe, il aurait écarté l'idée d'un départ, notamment vers des destinations exotiques.

Payet prêt à se retirer dès la fin de la saison ?