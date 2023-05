La folle demande du clan Neymar qui va rendre fou le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2027, Neymar pourrait bien être poussé au départ cet été. Une option que le Brésilien étudierait, mais pas dans n'importe quelle condition. L'ancien joueur du Barça veut rester en Europe, et surtout, il n'aurait aucun intention de revoir ses exigences à la baisse, ce qui ne facilite évidemment pas son départ.

Cet été, le PSG va vivre un mercato très animé qui devrait voir plusieurs joueurs partir. Dans cette optique, Lionel Messi ne prolongera pas son bail à Paris et cherche déjà un nouveau club. Mais ce n'est pas tout puisque, comme l'été dernier, le PSG souhaite se séparer de Neymar dont le contrat s'achève en juin 2027. Et cette fois-ci, le Brésilien envisage de partir.

Neymar refuse de baisser son salaire

Cependant, Neymar ne partira pas n'importe où. Et surtout pas à n'importe quel prix. Selon les informations de Julien Froment, sur France Bleu Paris , l'entourage du Brésilien aurait assuré que l'ancien joueur du Barça n'avait aucune intention de revoir ses exigences salariales à la baisse. Autrement dit, s'il part, Neymar réclamera le même salaire que celui qu'il touche au PSG.

Quel club pour Neymar ?

Et forcément, cela limite les options sur le mercato. Rares sont les clubs en mesure de payer une indemnité de transfert en plus des émoluments de Neymar. Pini Zahavi tenterait de finaliser un transfert à Chelsea alors que Newcastle et Manchester United auraient également pris des renseignements.