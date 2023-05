La confirmation tombe, le PSG prépare deux transferts

Pierrick Levallet

L'été dernier, Luis Campos réalisait son premier mercato au PSG. Mais les recrues du conseiller football parisien n'ont pas réussi à convaincre leur monde dans la capitale cette saison. De ce fait, un coup de balai se préparerait dans l'effectif de Christophe Galtier. Carlos Soler et Renato Sanches ne seront notamment pas retenus cet été, et la tendance semble se confirmer.

Arrivé l’été dernier pour prendre en main le mercato du PSG, Luis Campos était accueilli avec de grands espoirs placés en lui. Le Portugais jouit d’une grande réputation en Europe et était donc très attendu dans la capitale. Mais le recrutement du conseiller football parisien a laissé à désirer. Ayant essuyé quelques échecs, notamment dans le dossier Milan Skriniar, Luis Campos a tout de même fait venir quelques joueurs au PSG : Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler.

Le PSG ne retiendra pas Carlos Soler et Renato Sanches

Mais alors que la fin de saison approche, le mercato de Luis Campos n’a pas convaincu. La plupart n’a pas réussi à s’imposer, et ceux qui ont su se faire une place dans le onze de Christophe Galtier n’ont pas été flamboyants. De ce fait, le PSG préparerait un nouveau grand ménage dans son effectif après le coup de balai de l’été dernier. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité que Renato Sanches et Carlos Soler ne seront pas retenus cet été. Le PSG sera à l’écoute des offres pour l’Espagnol et le Portugais lors du prochain mercato estival, les deux joueurs n’ayant pas su convaincre leur monde dans la capitale.

La tendance se confirme