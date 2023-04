Kylian Mbappé veut quitter le PSG, tout est prêt

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La presse espagnole relance plus que jamais le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré sa prolongation au PSG actée en mai 2022, l’attaquant français envisagerait toujours de rallier le club merengue, et des contacts auraient d’ailleurs été amorcés afin que Mbappé quitte le Parc des Princes au terme de son contrat actuel.

Rappelez-vous, l’avenir de Kylian Mbappé avait fait couler beaucoup d’encre la saison passée, et l’attaquant français avait bien failli partir libre pour s’engager avec le Real Madrid. Finalement, à la surprise générale, Mbappé avait fini par prolonger son contrat au mois de mai, mettant ainsi un terme aux espoirs du club merengue. Mais ce n’est que partie remise…

Mbappé : Le PSG valide sa grosse promotion https://t.co/Da2NmpKLD0 pic.twitter.com/9xZgRAypCX — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Mbappé vers le Real Madrid en 2024 ?

Le quotidien espagnol AS a lâché une petite bombe vendredi en relançant totalement le dossier Mbappé au Real Madrid. En effet, le club merengue a fait savoir à l'attaquant du PSG qu'il envisageait toujours de le faire venir et souhaite attendre la fin de son contrat, soit en juillet 2024, pour l’attirer libre et ainsi ne pas avoir à négocier avec le PSG. De son côté, Kylian Mbappé serait très motivé par ce projet, et l’attaquant tricolore a déjà expliqué au Real Madrid qu’il ne ferait pas jouer son option de prolongation au PSG pour favoriser son départ.

« Très content pour l’instant »