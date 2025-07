Kylian Mbappé prend son téléphone, transfert bouclé !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star du football français et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a noué des liens forts avec Paul Pogba au fil de leurs rassemblements avec les Bleus. Le champion du monde aurait même conseillé Pogba au moment de décider de signer à l’AS Monaco. Le rebond parfait avec de la compétition pour son retour.

Paul Pogba convaincu par Kylian Mbappé ?

L’AS Monaco lui a offert un contrat de deux saisons. Au moment de le signer, Paul Pogba fondait en larmes se remémorant tout ce qu’il avait traversé ces dernières années. Une collaboration notamment rendue possible par Patrice Evra et Kylian Mbappé. Proches du milieu de terrain et passés par le club de la Principauté au cours de leurs carrières respectives, les deux joueurs l’auraient persuadé de signer en faveur de l’AS Monaco si l’on se fie aux informations communiquées par L’Équipe.