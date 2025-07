Kylian Mbappé : Le transfert qui va faire du bruit ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors qu’il se trouvait physiquement apte à prendre part à cette demi-finale de Coupe du monde des clubs qui s’est avérée être une cuisante défaite contre le PSG (4-0), Rodrygo Goes n’a pas joué la moindre minute et serait poussé vers la sortie par l’entraîneur Xabi Alonso d’après la presse espagnole. Une rupture un an après le commencement de la nouvelle-ère avec Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a débarqué à l’été 2024 dans un Real Madrid qui ne perdait quasiment pas et qui avait signé un doublé Ligue des champions - Liga. Quelques changements ont été opérés dans l’effectif avec les départs de Toni Kroos, Nacho Fernandez et Joselu notamment et le club merengue n’est pas parvenu à mettre la main sur un trophée majeur cette saison.

Rodrygo pas utilisé par Alonso Pire, une guerre d’egos prendrait de plus en plus d’ampleur au sein du vestiaire où Rodrygo Goes n’aurait plus sa place en plus d’avoir été écarté par Xabi Alonso pour la demi-finale de Coupe du monde des clubs perdue face au Paris Saint-Germain mercredi (4-0). La cause ? Choix tactique d’après l’entraîneur espagnol. « Ce sont des décisions. Aujourd'hui, nous avions besoin d'un profil différent. Lors de cette compétition, aucune décision n'a été prise concernant l'avenir. Nous débuterons dans un contexte différent ».