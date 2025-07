Kylian Mbappé : Le Real Madrid victime d'une terrible vengeance ?

Depuis quelque temps maintenant, la situation de Rodrygo au Real Madrid est problématique. Le Brésilien ne dispose pas du temps de jeu qu’il espère et il pourrait donc s’en aller. Liverpool serait notamment sur le dossier et préparerait sa vengeance après s’être notamment fait piquer Kylian Mbappé par la Casa Blanca.

Si l’on pense à départ, le nom de Rodrygo revient inévitablement du côté du Real Madrid . Le Brésilien joue très peu dernièrement et le duo Kylian Mbappé-Vinicius lui est souvent préféré. Une situation qui agacerait l’ancien joueur de Santos , qui serait ouvert à aller voir ailleurs cet été. Plusieurs formations de Premier League pensent d’ailleurs à lui.

Liverpool s’intéresse à Rodrygo

D’après les informations du journal espagnol AS, Liverpool serait notamment très intéressé par Rodrygo. Le géant anglais verrait dans le transfert du Brésilien une sorte de vengeance envers le Real Madrid. Les deux formations ont souvent été en concurrence pour certains joueurs dernièrement et c’est tout le temps Florentino Pérez qui l’a emporté. On pense notamment aux arrivées de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, mais aussi au transfert de Trent Alexander-Arnold. Les Reds souhaitent donc maintenant inverser les rôles.