Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce le prochain club de son frère ?

La Ligue 1 pourrait posséder un membre de la famille Mbappé la saison prochaine. Non, il ne s'agira pas de Kylian Mbappé, dont le départ au Real Madrid a été officialisé, mais bien d'Ethan. A en croire la presse espagnole, le cadet de la famille pourrait bien signer son premier contrat professionnel avec le LOSC.

Ethan Mbappé a fait ses adieux au PSG. Il y a quelques jours, le milieu de terrain a officialisé son départ. « Pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m’as fait grandir, au nom de l’amour sincère que je te porte, je te dis merci et au-revoir » avait écrit le petit frère de Kylian.

Une fake-news est dénoncée

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Ethan Mbappé est désormais concentré sur la suite de son parcours. Son entourage est en discussion avec plusieurs équipes, notamment avec le LOSC. En Espagne, il a aussi été question d'un intérêt du Bétis Séville. Une information démentie par Máximo de la Cruz Ramírez.

Ethan Mbappé va rester en Ligue 1 ?

Selon le journaliste sévillan, il n'existe aucune discussion entre Ethan Mbappé et le Bétis Séville. Selon lui, le joueur français pourrait bien s'engager avec le LOSC dans les prochaines semaines.