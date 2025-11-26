Kylian Mbappé - Guerre avec le PSG : C’est reparti !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG l’été prochain ? En fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison, le défenseur de 26 ans serait dans le viseur des Rouge-et-Bleu. L’international français intéresserait également le Real Madrid de Kylian Mbappé. Les deux clubs vont ainsi se livrer une nouvelle guerre sur le mercato.

L’été prochain, le PSG pourrait accueillir un défenseur de renom dans ses rangs. En fin de contrat à l’issue de la saison avec Liverpool, Ibrahima Konaté plairait au club de la capitale. L’international français présente l’avantage d’être libre dans quelques mois. Les Rouge-et-Bleu auraient toutefois de la concurrence pour le défenseur de 26 ans.

«On connaît l’intérêt du Real Madrid» « On connaît l’intérêt du Real Madrid. Ils restent intéressés par Konaté. Liverpool a fait son offre. Maintenant c’est au joueur et aux agents de décider. Liverpool attend une réponse » a indiqué le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.