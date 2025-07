Kolo Muani : La «mission» au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain, ou plutôt Luis Enrique, n'intégrait clairement plus Randal Kolo Muani dans son projet sportif de la saison et décidait de l'envoyer en prêt à la Juventus cet hiver. Coup de foudre pour l'international français qui se sent heureux dans le Piémont. De quoi engendrer une « mission » de l'autre côté des Alpes. Explications.

Après cinq années passées dans la peau de président du Toulouse FC, Damien Comolli est retourné à ses premiers amours de dirigeant en mai dernier en acceptant l'offre de la Juventus. Dès lors, il est devenu le directeur général de la Vieille Dame et a notamment offert le poste de directeur technique à François Modesto. Ce dernier pourrait bien être la clé du feuilleton Randal Kolo Muani.

Le PSG au coeur d'une mission pour Kolo Muani La recrue à 90M€ du PSG n'a pas convaincue Luis Enrique pendant leur saison et demie de collaboration. Prêté sans option d'achat à la Juventus au dernier mercato hivernal, Randal Kolo Muani a déjà partagé son désir de poursuivre à la Vieille Dame. Et d'après le Corriere della Sera, la mission prioritaire soumise à François Modesto serait de trouver un terrain d'entente avec les décideurs du Paris Saint-Germain pour l'avenir de Kolo Muani.