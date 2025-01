Kolo Muani : Jackpot inattendu pour le PSG ?

Axel Cornic

Véritable flop au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a tout intérêt de se trouver un nouveau club en ce mercato de janvier s’il souhaite jouer d’avantage. Ça tombe bien, à l’étranger plusieurs clubs semblent s’être positionnés, avec la Juventus en Serie A ou encore Manchester United et Tottenham en Premier League.

Certains pensaient que la blessure de Gonçalo Ramos pouvait le relancer, mais il a finalement fallu se rendre à l’évidence. Randal Kolo Muani n’a plus sa place au PSG et s’il ne l’avait pas encore compris, Luis Enrique lui a fait passer le message en l’écartant des derniers matchs de l’année 2024. Reste désormais à trouver une solution, afin de ne pas totalement laisser tomber un investissement très important de 95M€ fait il y a seulement un an et demi…

Quel club pour Kolo Muani ?

Si au PSG on ne semble pas beaucoup l’apprécier, Kolo Muani garde la cote à l’étranger, surtout en Premier League. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United a été l’un des premiers clubs à se manifester, avec toutefois un simple prêt. Même formule pour Tottenham, qui d’après les informations de L’Équipe serait tout récemment passé à l’action pour celui qui a tout de même terminé l’année 2024 avec le titre honorifique de meilleur buteur de l’équipe de France.

Le PSG voudrait faire monter les enchères

En Italie, l’AC Milan et la Juventus le suivent également, mais auraient pour le moment un petit train de retard sur leurs concurrents anglais. La raison ? Mediaset annonce que le PSG souhaiterait clairement faire monter les enchères autour de Randal Kolo Muani, qui devrait donc être vendu au plus offrant. Et pour le moment, les deux clubs italiens ne feraient pas du tout le poids, puisqu’ils auraient même demandé aux Parisiens de prendre en charge une partie importante du salaire du joueur en cas de prêt.