«Joue avec nous gratuitement» la proposition reçue par Karim Benzema

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à Al-Ittihad, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé son contrat alors que celui-ci expire en juin prochain. Quid de l’avenir du Ballon d’Or 2022 ? Le club saoudien aimerait poursuivre l’aventure avec son attaquant, mais se heurterait pour le moment au refus de la ligue. Une situation qui aurait alors mené Al-Ittihad à faire une proposition pour le moins inattendue.

La situation de Karim Benzema en Arabie saoudite est particulière. Si le Français joue pour Al-Ittihad, il est toutefois un employé de la ligue saoudienne. Ainsi, c’est cette dernière qui décide ou non de prolonger le Ballon d’Or 2022. Et alors que le club de Benzema veut poursuivre l’aventure avec lui, pour l’instant ça bloque avec la fédération. Le problème n’est d’ailleurs pas sportif, mais plutôt avec tout ce qu’il y en dehors des terrains.

Les sifflets à cause de Benzema : Un grand nom de l'équipe de France vide son sac https://t.co/yWgyiq68hE — le10sport (@le10sport) January 28, 2026

« Ce qui lui est reproché c’est à côté, pas assez de communication… » « Al-Ittihad, ils ont proposé il y a 3 semaines à peu près un contrat à la ligue. Au lieu de le proposer au joueur, ils le proposent à la ligue en disant on veut le prolonger, voilà les termes du contrat qu’on veut lui proposer. Ce contrat là a été refusée par la ligue. En gros la ligue ils ne sont pas satisfaits de lui pas sportivement mais sur tout ce qu’il y a autour. (…) Est-ce qu’il mérite ce contrat ? Sportivement, il n’y a rien à dire, il est impliqué dans le projet. Ce qui lui est reproché c’est à côté, pas assez de communication sur le championnat, sur l’Arabie Saoudite », a expliqué Loïc Tanzi dans un premier temps sur le plateau de L’Equipe de Greg.