«Je suis tombé amoureux», jackpot à l'OM !

Du côté de Marseille, l'amour envers l'OM est inconditionnel et frôle l'irrationnel. Ce dernier point plaît tout particulièrement à Roberto De Zerbi qui, à l'occasion d'un passage dans un podcast, a fait part de toute l'affection voire l'amour qu'il porte à l'environnement marseillais qu'il côtoie depuis un an à présent.

Le 29 juin 2024, le comité directeur de l'OM offrait un contrat de trois saisons à Roberto De Zerbi. Et il n'a pas fallu bien longtemps au passionné technicien italien pour tomber sous le charme de la cité phocéenne et de l'équipe marseillaise. Et ce, bien qu'il ait vécu une saison pleine de rebondissements avec de multiples ritiro dans la région romaine à la fin de l'exercice afin de remobiliser ses troupes, le tout en ayant laissé le doute planer sur son avenir à l'automne dernier après une lourde défaite face à Auxerre (0-3).

«Marseille est un lieu unique» Pour le podcast Supernova, Roberto De Zerbi a naturellement déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille, sans filtre. « Marseille est un lieu unique. Je suis tombé amoureux de Marseille à travers un de mes coachs à Milan. Il m’avait dit de regarder Chris Waddle qui jouait à mon poste… ».