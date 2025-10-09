«J’ai voulu revenir» : L’OM refuse un grand nom !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Figure de l’OM avec qui il a disputé 330 matchs en huit saisons, Mathieu Valbuena a quitté le club à l’été 2014 pour prendre la direction du Dynamo Moscou. L’ancien international français a expliqué que c’est Vincent Labrune, président du club à ce moment-là, qui était à l’origine de son départ, mais qu’il avait essayé de revenir un an plus tard, avant de finalement rejoindre l’OL.

Un an seulement après son départ, Mathieu Valbuena aurait pu faire son retour à l’OM. Parti au Dynamo Moscou à l’été 2014, l’ancien international français (52 sélections) a essayé de revenir l’année suivante, mais s’est heurté au refus de Vincent Labrune, déjà à l’origine de son départ.

« J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille » « Je suis parti de l’Olympique de Marseille parce que j’ai senti petit à petit que Vincent (Labrune) voulait que je parte. J’ai senti que c’était la fin de mon aventure. J’ai eu cette offre du Dynamo Moscou, après un an, je ne pouvais plus rester là-bas. J’étais toujours en équipe de France et c’était important pour moi. J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille, c’était encore Vincent Labrune. Je n’étais pas le bienvenu, c’était en août », a expliqué Mathieu Valbuena dans Rothen s’enflamme sur RMC.