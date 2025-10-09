«J’ai voulu revenir» : L’OM refuse un grand nom !

Figure de l’OM avec qui il a disputé 330 matchs en huit saisons, Mathieu Valbuena a quitté le club à l’été 2014 pour prendre la direction du Dynamo Moscou. L’ancien international français a expliqué que c’est Vincent Labrune, président du club à ce moment-là, qui était à l’origine de son départ, mais qu’il avait essayé de revenir un an plus tard, avant de finalement rejoindre l’OL.
Un an seulement après son départ, Mathieu Valbuena aurait pu faire son retour à l’OM. Parti au Dynamo Moscou à l’été 2014, l’ancien international français (52 sélections) a essayé de revenir l’année suivante, mais s’est heurté au refus de Vincent Labrune, déjà à l’origine de son départ.
« J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille »
« Je suis parti de l’Olympique de Marseille parce que j’ai senti petit à petit que Vincent (Labrune) voulait que je parte. J’ai senti que c’était la fin de mon aventure. J’ai eu cette offre du Dynamo Moscou, après un an, je ne pouvais plus rester là-bas. J’étais toujours en équipe de France et c’était important pour moi. J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille, c’était encore Vincent Labrune. Je n’étais pas le bienvenu, c’était en août », a expliqué Mathieu Valbuena dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« J’ai pensé à ma carrière, j’avais l’équipe de France en ligne de mire »
Alors qu’il évoluait toujours en équipe de France et ne voulait pas perdre sa place, le joueur aux 330 matchs officiels avec l’OM a décidé d’accepter la proposition de l’OL : « Quand Jean-Michel Aulas m’a appelé, je me suis dit : “waouh, avec Marseille, ça va être compliqué.” J’ai pensé à ma carrière, j’avais l’équipe de France en ligne de mire et je ne pouvais pas perdre ça. J’ai fait ce choix-là que je ne regrette pas parce que ce serait faire injure à Lyon, mais il y a 10 ans, il n’y avait pas une telle rivalité. J’ai déçu des gens qui m’ont pris pour un traître, je les respecte il n’y a pas de soucis. L’Olympique Lyonnais avait quand même un projet avec la Ligue des champions et c’est vrai que je me suis dit “je vais aller là-bas” et je l’ai assumé. Quand je suis arrivé là-bas, même des supporters lyonnais sont venus et m’ont dit “mais nous on te veut pas” et je n’étais plus aimé partout. »