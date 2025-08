Incroyable, l’OM prépare un coup historique sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques heures, une nouvelle piste importante a été révélée pour l’OM. En effet, selon Sacha Tavolieri, le club phocéen s’intéresse à Joël Ordóñez. Un transfert qui pourrait bien être historique à plus d’un titre. Et pour cause, alors sa valeur marchande est estimée à 40M€, il pourrait déjà devenir le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM devant Igor Paixao. Avant d’être également le joueur le mieux vendu du club phocéen ?

Après avoir renforcé son secteur offensif en recrutant coup sur coup Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l'OM chercher désormais un grand défenseur central qui pourrait être Joël Ordóñez selon les informations de Sacha Tavolieri. Et ce transfert pour être historique puisque la somme de 40M€ est évoquée ce qui ferait du défenseur équatorien le joueur le plus cher de tous les temps à l'OM devant Igor Paixao (35M€ bonus compris) qui vient d'arriver. Mais ce n'est pas tout puisque Sacha Tavolieri estime également que le club phocéen peut espérer à terme réaliser une très grosse vente avec Joël Ordóñez bien au-delà de 40M€ de Michy Batshuayi, record de vente pour l'OM.

Ordóñez, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM… « Imagine ce que tu peux faire derrière s’il fait une grosse campagne de Ligue des Champions, et qu’il aide Marseille à se requalifier pour une année supplémentaire en Ligue des Champions. Ils savent le prix que ça coûte, mais surtout ils sont extrêmement convaincus par le potentiel du joueur, c'est pour ça je pense qu’ils ont envie de se bagarrer avec les plus grandes Europes sur ce dossier parce qu’ils sentent un bon feedback avec le joueur. Bruges va se montrer intransigeant. On sait qu’à l’OM, on aime bien les transferts où on propose des prêts avec option d’achat, des échelonnements de paiements. Il faudra quand même libérer des liquidités pour essayer de trouver une formule. Maintenant, c’est un joueur qui est "atteignable" pour l’Olympique de Marseille. Bien sûr qu’il y a des clubs anglais qui sont intéressés, qui ont regardé. Mais ils n’ont pas été jusqu’au bout dans leurs tentatives », lâche le journaliste belge dans une interview accordée au Phocéen avant de poursuivre.