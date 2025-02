«Il va s'éclater» : Voilà le crack français qu'il faut au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le PSG a lancé un nouveau projet basé sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, si possible en Ligue 1. Ce fut le cas avec Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter là. Le prochain objectif de Parisiens pourrait d'ailleurs se nommer Maghnes Akliouche, qui brille avec l'AS Monaco.

Depuis 2023, le PSG a décidé de totalement changer son projet en le confiant à Luis Enrique. L'objectif est désormais de recruter de jeunes éléments prometteurs, surtout en Ligue 1, afin de préparer l'avenir. Dans cette optique, Désiré Doué et Bradley Barcola sont des exemples de réussite. Par conséquent, les Parisiens vont poursuivre sur leur lancée, et pour le journaliste du Parisien Laurent Perrin, Maghnes Akliouche a le profil idéal pour renforcer l'effectif du PSG.

Maghnes Akliouche, le prochain crack du PSG ?

« Il n'y en a pas beaucoup selon moi. Comme je viens de l'expliquer, Paris ne semble pas avoir changé d'avis pour Cherki. Le PSG étudie très sérieusement la piste Lucas Chevalier, qui possède le profil recherché par Luis Enrique. Son dossier explique pourquoi Donnarumma n'a toujours pas prolongé », révèle-t-il dans un premier temps lors d'un questions-réponses organisé sur le site du Parisien, avant d'évoquer les autres talents de Ligue 1 qui pourraient plaire au PSG, à commencer par Maghnes Akliouche (AS Monaco).

«Tous les grands clubs le veulent, mais à Paris, il s'éclaterait»

« Après, on a vite fait le tour sur les joueurs de Ligue 1, jeunes, techniques et qui possèdent un QI foot suffisamment élevé pour s'intégrer au projet de Luis Enrique. En fait, il n'y en a que deux qui me viennent à l'esprit : Ayyoub Bouaddi, le milieu de Lille (17 ans). Et surtout Maghnes Akliouche de Monaco. Tous les grands clubs le veulent, mais à Paris, il s'éclaterait », ajoute Laurent Perrin.